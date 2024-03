Baywa AG Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Baywa ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Es wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen der letzten Tage festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt. Darüber hinaus wurde diese Analyse um konkrete berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 6 schlechte und 0 gute Signale festgestellt wurden. Auf Basis dieser Informationen ergibt sich eine "Schlecht" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Baywa jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Baywa gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Gut"-Bewertung für Baywa führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Baywa beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 58,7 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,8 eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird Baywa insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Baywa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,77 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche sind im Durchschnitt um 9,67 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -37,44 Prozent für Baywa bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Baywa 34,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.