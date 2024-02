Baywa AG Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Baywa-Aktie haben sich in den letzten Monaten verschlechtert. Sowohl die Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität fielen negativ aus, was zu einem insgesamt schlechten Rating führt. Bezogen auf den aktuellen Kurs liegt die Aktie mit 30,2 EUR um -11,18 Prozent unter dem GD200 (34 EUR), was auch als schlechtes Signal bewertet wird. Der GD50 hingegen weist mit 30,14 EUR ein eher neutrales Signal auf. Im Vergleich zur Industrie-Branche verzeichnete die Baywa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,88 Prozent, was 36,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Handelsunternehmen und Distributoren schneidet die Aktie mit einer Unterperformance von 37,32 Prozent schlecht ab. In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich die Baywa-Aktie mit einem Wert von 10,64 auf einer 7-Tage-Basis als überverkauft, während der RSI25 mit 53,61 neutral ist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung aufgrund dieser Faktoren als "schlecht" bewertet.

