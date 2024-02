Baywa AG Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel identifizieren kann. Für die Baywa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 49 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Baywa-Aktie nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Baywa-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,77 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 6,05 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -33,82 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,69 Prozent, wobei Baywa 32,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität für Baywa ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz im Internet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Baywa-Aktie bei 33,26 EUR, während der Aktienkurs bei 28,95 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 29,83 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".