Baywa AG Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Baywa zeigt sich in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien besonders positiv. In den letzten zwei Wochen waren an fünf Tagen vor allem positive Themen dominierend, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Baywa-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für Baywa führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Baywa im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" mit einer Rendite von -34,66 Prozent mehr als 42 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von 8,22 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Baywa mit 42,88 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Baywa-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Baywa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,27, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,52, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Baywa-Aktie mit einem Kurs von 31,45 EUR inzwischen +2,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -9,42 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.