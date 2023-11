Baywa AG Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Baywa-Aktie liegt bei 66,67 und deutet auf eine neutrale Situation hin, da weder Überkauf noch Überverkauf festgestellt werden. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 54 für die Baywa-Aktie ergibt. Somit wird auch hier eine neutrale Situation festgestellt.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche verzeichnete die Baywa-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -38,74 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite der Baywa-Aktie um 37,98 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, und die Anleger äußerten sich größtenteils neutral. In den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Baywa diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie. Jedoch haben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher erhält die Baywa-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.