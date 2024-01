Baywa AG Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Baywa-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) bestätigt diese Einschätzung, da der 7-Tage-RSI auf 88,75 Punkte angestiegen ist, was auf eine Überkauftheit hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet auf Neutralität hin. Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -31,88 Prozent erzielt, was 37,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich Sentiment und Buzz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung festzustellen war. Insgesamt wird die Baywa-Aktie auf Basis dieser Analysepunkte mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

