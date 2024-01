Baytex Energy Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Baytex Energy verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,34 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor 23,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für vergleichbare Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 2,54 Prozent, und Baytex Energy liegt aktuell 23,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Baytex Energy derzeit einen Wert von 1,71 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97,25 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche beträgt -95. Aufgrund dieser Situation erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Baytex Energy in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat zudem 6 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baytex Energy beträgt derzeit 7,95 und liegt damit um 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 55. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.