Baytex Energy Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Weder positiven noch negativen Themen über das Unternehmen Baytex Energy wurden in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es wurden 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Baytex Energy-Aktie einen Wert von 9,52 für den RSI7 (sieben Tage) und 41,76 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Analysten bewerten die Aktie der Baytex Energy auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 7 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Für den letzten Monat ergaben sich 4 "Gut"-Einstufungen und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufungen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 6,44 CAD, was einer Erwartung von 35,96 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Baytex Energy in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Baytex Energy wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.