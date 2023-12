Baytex Energy Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Bewertung der Analysten für Baytex Energy in den letzten zwölf Monaten ergibt 7 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer guten Bewertung führt. Im vergangenen Monat wurden 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 7,44 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 68,27 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Baytex Energy ist größtenteils positiv, basierend auf Beobachtungen in sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der derzeitige Kurs von 4,42 CAD -15,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was als kurzfristig negativ bewertet wird. In den vergangenen 200 Tagen betrug die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -12,82 Prozent, was ebenfalls als negativ eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Baytex Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,34 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -0,27 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -21,07 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt die Rendite von Baytex Energy mit -21,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein negatives Rating in dieser Kategorie.

