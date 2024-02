Baytex Energy Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Analyse der Baytex Energy-Aktie zeigt, dass von insgesamt 10 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 7 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 6,92 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 51,35 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,57 CAD. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete Baytex Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,07 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0,83 Prozent zulegten. Dies bedeutet eine Unterperformance von -30,9 Prozent für Baytex Energy in der Branchenvergleich. Im "Energie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0,83 Prozent, wobei Baytex Energy um 30,9 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformances erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ein Rating von "Gut", da der RSI bei 22,54 liegt. Der RSI25 beträgt 38,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Stimmung rund um Baytex Energy wird auch analysiert. Dabei wurden überwiegend positive Kommentare auf sozialen Plattformen festgestellt. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien zu Baytex Energy diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Allerdings zeigen die Handelssignale eine überwiegend "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft, während die Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung ergeben.

Insgesamt erhält Baytex Energy somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.