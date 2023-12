Baylin Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Baylin hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -51,75 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Baylin um 40,54 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Baylin derzeit bei 0,34 CAD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,19 CAD lag, ergibt sich ein Abstand von -44,12 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Baylin-Aktie mit einem Niveau von 0,22 CAD um -13,64 Prozent darunter, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Baylin-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. Über Baylin wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.