Baylin Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Aktie von Baylin weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine Dividendenrendite von 3,51 Prozent hat, ergibt sich eine Differenz von -3,51 Prozent zur Baylin-Aktie. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baylin liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird, da die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Wert bei 46 liegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Baylin-Aktie bei -50,67 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnet hingegen eine mittlere Rendite von 8,9 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Baylin mit 59,56 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Baylin derzeit bei 0,33 CAD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,19 CAD liegt, was einem Abstand von -42,42 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,21 CAD, was einer Differenz von -9,52 Prozent zur aktuellen Aktie entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.