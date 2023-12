Baylin Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Aktienkurs von Baylin hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -51,75 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Baylin um 40,54 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Baylin derzeit bei 0,34 CAD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,19 CAD lag, ergibt sich ein Abstand von -44,12 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Baylin-Aktie mit einem Niveau von 0,22 CAD um -13,64 Prozent darunter, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Baylin-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. Über Baylin wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Baylin kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Baylin jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Baylin-Analyse.

Baylin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...