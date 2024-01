Baylin Aktie: Was geht denn hier ab?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Baylin liegt das aktuelle KGV bei 44, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (durchschnittliches KGV von 31) als überbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Baylin liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als momentan überkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt keine Über- oder Unterbewertung, wodurch das Wertpapier insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,33 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,17 CAD liegt, was einer Abweichung von -48,48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,2 CAD unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Baylin damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Aktienkurs-Rendite von Baylin liegt im Vergleich zum Vorjahr bei -50,67 Prozent, während Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine durchschnittliche Rendite von 9,2 Prozent erzielt haben. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Baylin 64,71 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite von 14,05 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.