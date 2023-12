Baylin Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Aktie von Baylin bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0%, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag von 3,51 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Baylin als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 44,5, was einem Abstand von 42% gegenüber dem Branchen-KGV von 31,36 entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Baylin über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Baylin-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte an, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 40) als auch für die letzten 25 Tage (Wert: 61,9). Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Baylin nach der RSI-Analyse.