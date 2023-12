Baylin Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Aktie des Unternehmens Baylin weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ist die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Baylin eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Diskussionsintensität zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich kaum, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Aktienkurs von Baylin erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,38 Prozent, was 40,4 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite 10,96 Prozent, und Baylin liegt aktuell 52,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Baylin-Aktie derzeit sowohl den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt unterschreitet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt wird die Aktie von Baylin aufgrund der genannten Faktoren als "Schlecht" bewertet.