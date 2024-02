Bayhorse Silver Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In den letzten beiden Wochen wurde in den sozialen Medien viel über Bayhorse Silver diskutiert, wobei die Stimmung größtenteils negativ war. An fünf Tagen dominierten jedoch positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bayhorse Silver im Vergleich zur Branchenmitte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,5 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,5 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bayhorse Silver-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Bayhorse Silver derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um +66,67 Prozent über dem GD200 von 0,03 CAD liegt. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch eine Abweichung von -16,67 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.