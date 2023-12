Bayhorse Silver Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Arbor Realty Trust inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Bayhorse Silver liegt bei 50, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der die Bewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 46,67 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Bayhorse Silver beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten für diese Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bayhorse Silver von 0,07 CAD mit +133,33 Prozent Entfernung vom GD200 (0,03 CAD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,05 CAD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Kurs der Bayhorse Silver-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bayhorse Silver eingestellt waren. Es gab neun positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Bayhorse Silver daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.