Bayhorse Silver Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Bayhorse Silver als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bayhorse Silver-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,89, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Bayhorse Silver eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie aktuell als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine Bewertung von "Schlecht".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Die Analysten haben die Präsenz von Bayhorse Silver in sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Außerdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Bayhorse Silver in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dessen erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Bayhorse Silver wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewertet wird. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bayhorse Silver auf dieser Stufe daher ein Rating von "Gut".