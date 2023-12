Bayhorse Silver Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) der Bayhorse Silver beträgt 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Bayhorse Silver Aktie wird als neutral bewertet. Sowohl die Kommentare in den sozialen Medien als auch die diskutierten Themen waren vor allem neutral in den vergangenen Tagen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Bayhorse Silver im letzten Jahr eine Rendite von 11,11 Prozent erzielt, was 22,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Bayhorse Silver zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.