Bayerischer Pharmagipfel: Den Pharma-Standort stärken

München (ots) -Bayern auf den Barrikaden: Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) schadet nachhaltig der Arzneimittelversorgung von Patient:innen und gefährdet den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. In Berlin bezeichnete es Bayerns Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, als "Destabilisierungsgesetz": Statt strukturelle Reformen zu beinhalten, drehe es an unterschiedlichsten Stellschrauben, die "allen wehtun" und Finanzlöcher nur notdürftig stopfen. Er forderte den Bund zum Dialog mit der pharmazeutischen Industrie auf. Sein Vorbild dabei: Bayern.

Holetschek im Interview: Verlässliche Arzneimittelversorgung "mehr als nur systemrelevant"
Gesundheit und Pflege sind "bedeutsamer Beschäftigungs- und Wirtschaftsfaktor", sagt Klaus Holetschek, Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege. Im Pharma Fakten-Interview kritisiert er, dass die Bundesregierung "insgesamt viel zu wenig" tut, um die Arzneimittelversorgung in Deutschland sicherzustellen. Angesichts der Debatten um die Finanzierung des Gesundheitssystems warnt er: Es wäre "fatal, an der falschen Stelle zu sparen." Daher müsse die Bundesregierung "unbedingt" den Dialog mit der Pharmabranche suchen. "Ansonsten wird sie essentielle Versorgungsstrukturen zerstören".