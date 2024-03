Die Bayerische startet Produktoffensive ihrer privaten Haftpflichttarife

München (ots) -Die Bayerische überarbeitet ihr Tarifangebot im Bereich der Haftpflichtversicherungen für Privatkunden. Betroffen sind die private Haftpflichtversicherung inkl. Diensthaftpflicht, die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht- sowie die Tierhalterhaftpflichtversicherung.Die Versicherungsgruppe die Bayerische startet mit neugestalteten Haftpflichttarifen in den Markt. Dieser Schritt ist Teil der fortlaufenden Aktivitäten sich in einer stetig verändernden Versicherungslandschaft an die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden anzupassen. Die Bayerische steigert damit den Mehrwert für Kunden und die eigene Wettbewerbsfähigkeit im umkämpften Markt der Kompositversicherer. In Anerkennung der kontinuierlichen Bemühungen um Exzellenz und Kundenzufriedenheit, wurden die Haftpflichttarife Prestige und Familie vom Handelsblatt mit der Höchstnote "Sehr gut" ausgezeichnet. Dabei setzt die Bayerische ganz auf persönliche Beraterinnen und Berater und legt ihren Kundinnen und Kunden auch in diesem Bereich ans Herz sich qualifiziert und umfassend beraten zu lassen.Die neu gestalteten Tarife bieten Kunden Flexibilität und personalisierte Deckungsoptionen, um spezifische Bedürfnisse und Risikoprofile besser anzusprechen. "Als mittelständischer Versicherer ist es uns wichtig, schnell und flexibel auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse zu reagieren. Die Privathaftpflichtversicherung ist für jeden absolut notwendig. Aber gerade auf dieser Grundlage finde ich es absolut wichtig, sich beraten zu lassen. Dies ist bei fast allen Beraterinnen und Beratern sehr einfach und auch virtuell möglich. Uns ist es wichtig, unseren Kundinnen und Kunden die besten Lösungen am Markt zu bieten. Denn genau dafür steht die Bayerische mit ihrem Reinheitsgebot für Versicherungen.", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen.War die private Haftpflichtversicherung bisher nur für Singles und Familien wählbar, können mit der neuen FlexSchutz-Police Haftpflicht 2023 auch Singles mit Kindern und Paare ohne Kinder abgesichert werden. Neu sind unter anderem im Tarif Prestige die Leistungsgarantie nach dem Standard von Stiftung-Warentest sowie die Opferhilfe bis zu 50.000 Euro und der Baustein NachhaltigkeitDer Nachhaltigkeitsbaustein ist für alle Tarife optional wählbar. Dieser versichert Tätigkeiten, die auf ökologischem und sozialem Engagement beruhen. Darüber hinaus übernimmt die Bayerische die Mehrkosten bei einer Reparatur durch Betriebe, die nachhaltige Verfahren und Produkte einsetzen. Außerdem wird beim Car-Sharing im Schadensfall die Kfz-Vollkasko-Selbstbeteiligung übernommen. Darüber hinaus wurden die Leistungen der optionalen Diensthaftpflichtversicherung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst sowie Beamtinnen und Beamte überarbeitet und verbessert.Die Tierhalterhaftpflichtversicherung ist zukünftig in den Varianten Komfort und Prestige unterteilt. Auch in den beiden Tarifoptionen der Tierhalterhaftpflichtversicherung erhalten Kunden die Stiftung-Warentest-Garantie und ein umfassendes Leistungs- und Servicepaket. Dies beinhaltet beispielsweise die Absicherung von Haftpflichtansprüchen untereinander. Zusätzlich sind Reitbeteiligungen (Prestige) oder Hundesitter sowie Fohlen und Welpen bis zu 18 Monaten (Prestige) beitragsfrei mitversichert.Die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung zeigt neben einer höheren Versicherungssumme von 25 Mio. Euro verbesserte Leistungen, beispielsweise die Best-Bedingungs-Garantie, die Absicherung des Bauherrenrisikos bis 200.000 Euro inkl. Eigenleistung bis 100.000 EUR sowie Planung und Bauleitung bis 50.000 Euro oder dem Schutz von Photovoltaik- und Solaranlagen.Weitere Informationen zu den neuen Haftpflichttarifen und anderen Angeboten finden Sie auf unserer Webseite: https://www.diebayerische.de/versicherungen/haftpflichtversicherung/Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell