Die Bayerische liegt in der Spitzengruppe der TOP 3 deutscher Serviceversicherer mit hoher Innovationskraft

München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische liegt in einer von Welt TV beauftragten Studie, im Bereich Innovationskraft, auf dem dritten Platz. Unter 40 bewerteten Versicherern ist es dem Mittelständler aus München gelungen, in die TOP- Gruppe der Serviceversicherer vorzustoßen. Die Studie wurde zum fünften Mal von der Ratingagentur Service Value durchgeführt.Vor kurzem hat Service Value im Auftrag von Welt TV ein Rating zur Thematik "Innovationskraft" veröffentlicht. Hier wurde neben 174 anderen Branchen auch die deutsche Versicherungsbranche beleuchtet. Die Versicherungsgruppe die Bayerische liegt hier auf Platz 3 und steht damit vor vielen großen Namen des Marktes. "Für uns als Mittelständler ist es entscheidend stets nach Innovationen zu forschen und diese möglichst zur Marktreife zu bringen. Wir schätzen es sehr, dass wir seit Jahren für unsere Innovationskraft anerkannt werden. Diese aktuelle Studie ist eine zusätzliche Bestätigung und gibt uns Rückenwind. Es macht uns stolz, dass wir hier so gut in einem intensiven Wettbewerbsumfeld bestehen konnten und bestärkt uns umso mehr weiter ein Innovationstreiber der Branche zu sein.", so der Vorstandsvorsitzender, Dr. Herbert SchneidemannBasis der Umfrage ist eine Online-Erhebung, für welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nach eigener Aussage in ihrem Beruf mit einer gewissen Führungsverantwortung betraut sind, befragt werden. Konkret werden sie gebeten zu beurteilen, inwieweit sie aus eigenen Informationen und Erfahrungen heraus zustimmen können, dass Strategien und Konzepte der zu bewertenden Unternehmen zu einer hohen unternehmens- oder marktbezogenen Innovationskraft führen. Für die Auswertung der Antworten wird mittels einer fünfstufigen Zustimmungsskala für jedes Unternehmen ein empirischer Mittelwert bestimmt. Die Bayerische liegt hier mit der Bewertung "sehr hohe Innovationskraft" ganz weit vorne und sichert sich mit dem ausgezeichneten Wert 2,47 den dritten Platz."Wir alle haben Freude daran, mit neuen Lösungen für eine Verbesserung von Vorsorge und Versicherungslösungen für unsere Kundinnen und Kunden zu sorgen. Offen für Neues zu sein ist Teil unserer DNA. Besonders froh macht uns, dass wir damit gerade in der vergangenen Dekade auch sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Wir wachsen sowohl bei den gebuchten Beiträgen als auch bei der Anzahl unserer Kundinnen und Kunden stark über dem Markt. Damit verbunden ist ein enormer Aufwand und auch die Bereitschaft Denkmuster zu verlassen. Das aber gelingt nur mit einem großartigen Team und Kolleginnen und Kollegen die aktiv dazu beitragen. Wir haben in den letzten Jahren viel dafür getan uns als einer der innovativsten Versicherer am Markt durchzusetzen. Teil dieses Erfolgs ist unter anderem auch unsere Tochter Pangaea Life, die als Vorreiter ganz auf den transparenten vermögensaufbau durch Investitionen in nachhaltige Sachwerte setzt. Ein weiteres Beispiel ist unser aktuell eingeführter Überflüssigkeitscheck, welcher unseren Kundinnen und Kunden komplett digital in wenigen Minuten einen individuellen Bedarfscheck rund um das Thema Versicherungen bietet und damit die persönliche Beratung gezielt ergänzt. Unsere Branche arbeitet heute mit der digitalen Unterschrift InSign die ebenfalls von der Bayerischen gemeinsam mit IS2 AG entwickelt wurde. Ich bin davon überzeugt, dass unser persönliches Erfolgsgeheimnis hierbei ist, sich nie vor Innovationen zu verschließen und auch wenig Angst davor zu haben einmal falsch zu liegen. Nur so können wir letztlich den bestmöglichen Service bieten.", ergänzt Martin Gräfer, Vorstandsmitglied von die Bayerische.Informationen rund um die Studie finden Sie unter: https://servicevalue.de/rankings/versicherer-multi-channel/die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 722 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.