Bayer vs. BASF: Bayer zieht den Kopf aus der Schlinge!

Nach sechs verlustreichen Tagen in Folge und einem Rücksetzer bis auf 51,36 Euro hat die Bayer-Aktie endlich wieder einen Tagesgewinn erzielt. Und dieser konnte sich durchaus sehen lassen. Mit Aufschlägen von 4,78 Prozent schob sich der Wert an die Spitze des deutschen Leitindex. Damit konnte die Aktie sogar das Wochenergebnis ins Plus drehen. Vor dem Freitagshandel betrug das Wochendefizit noch… Hier weiterlesen