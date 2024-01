Bayer verzeichnet Durchbruch: Neue Fortschritte bei Medikament gegen Wechseljahresbeschwerden

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Nach positiven Studienergebnissen zum Wirkstoff Elinzanetant, der bestimmte Wechseljahresbeschwerden behandelt, sieht sich Bayer auf einem guten Weg zu einer möglichen Zulassung.

Die Aktien des deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer sanken am Montag trotz positiver Studiendaten zum Wirkstoff Elinzanetant um 0,3 Prozent. Das Unternehmen gab bekannt, dass die nicht-hormonelle Behandlung vasomotorischer Symptome (Hitzewallungen) während der Menopause in zwei zulassungsrelevanten Phase-III-Studien eine statistisch signifikante Verringerung der Häufigkeit erreicht hat.

Der Wirkstoff, der für Frauen, die keine Hormonersatztherapie möchten oder aus gesundheitlichen Gründen nicht nutzen können, eine Alternative sein soll, befindet sich nun auf dem Weg zur Zulassung. Bayer plant Zulassungsanträge, sobald die Daten der Oasis3 Studie vorliegen, was voraussichtlich in den kommenden Monaten der Fall sein wird. Allerdings hinkt Bayer damit dem japanischen Wettbewerber Astellas Pharma hinterher: Dieser darf bereits seit Mai 2023 in den USA ein vergleichbares Medikament verkaufen.

Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan sieht den möglichen Erfolg von Elinzanetant in den Studien als leicht positiv für Bayer an, da das Mittel noch nicht in den allgemeinen Markterwartungen in puncto Umsatzentwicklung enthalten sei. Jedoch wird Bayer im Fall einer Zulassung voraussichtlich eineinhalb Jahre Wettbewerbsrückstand auf Astellas haben. Daher ist es laut Vosser wichtig, nun Details zur Effizienz von Elinzanetant im Vergleich zu erfahren, die das Unternehmen in Zukunft auf medizinischen Kongressen vorstellen wird.

Die Studien Oasis 1 und 2 erreichten alle vier primären Endpunkte und zeigten eine statistisch signifikante Verringerung der Häufigkeit und des Schweregrads von Hitzewallungen im Vergleich zu einem Placebo bis Woche 4 und 12. Auch die sekundären Endpunkte wie eine statistisch signifikante Verringerung der Häufigkeit von Hitzewallungen in Woche1 und Verbesserungen bei Schlafstörungen und der Lebensqualität wurden erreicht.

Die Bedeutung von Elinzanetant für Bayer scheint jedoch begrenzt zu sein, da der Verkaufsstart des Astellas-Konkurrenzmedikaments Veozah eher schleppend verläuft. Laut Geschäftszahlen von Anfang November erzielte Astellas mit dem Medikament seit der Markteinführung bis Ende September lediglich 1,3 Milliarden Yen (umgerechnet 8,3 Millionen Euro) Umsatz.

Bayer hatte Elinzanetant nach der Übernahme des britischen Biotech-Unternehmens Kandy Therapeutics im Jahr 2020 in sein Entwicklungsportfolio aufgenommen. Der Medikamentenkandidat wird derzeit in einer weiteren Studie (Oasis4) an Brustkrebspatientinnen getestet, da diese oft unter Wechseljahresbeschwerden leiden, da Hormonsenkungstherapien zu einem niedrigeren Östrogenspiegel führen.

Wie Bayer am Montag weiter mitteilte, wird das klinische Entwicklungsprogramm für Elinzanetant erweitert. Die Phase-II-Studie Nirvana soll die Wirksamkeit und Sicherheit bei Frauen mit wechseljahresbedingten Schlafstörungen klären. Stefan Oelrich, der Leiter der Pharmasparte von Bayer, hatte vor einem Jahr die Erwartung eines Spitzenumsatzes von mehr als einer Milliarde Euro für Elinzanetant genannt.

Ein kommerzieller Erfolg des Mittels könnte Bayer dabei helfen, die Erlöslücke aufgrund auslaufender Patente für die Milliardenmedikamente Xarelto (ein Blutverdünner) und Eylea (ein Augenmittel) zumindest teilweise zu schließen. In diesem Zusammenhang erhielt das Unternehmen nun die Zulassung für eine höher dosierte Variante des Augenmedikaments Eylea in der Europäischen Union.

Die höhere Dosierung ermöglicht längere Behandlungsintervalle von bis zu vier Monaten und sogar bis zu fünf Monaten bei Patienten mit stabiler Sehkraft. Dies ist wichtig im Wettbewerb mit Konkurrenten wie dem Medikament Vabysmo von Roche, das bereits in Intervallen von bis zu 16 Wochen angewandt werden darf. Zudem droht perspektivisch Wettbewerb durch Nachahmermedikamente, etwa von Sandoz.

Eylea ist eines der wichtigsten Medikamente für Bayer mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2022. Perspektivisch werden die Erlöse jedoch voraussichtlich schrumpfen, da nach und nach Patente für das Mittel auslaufen. Bayer hält die Lizenz für die Vermarktungsrechte außerhalb der USA und teilt sich hier die Gewinne aus dem Verkauf mit dem Partner Regeneron. In den USA vertreibt Regeneron das Medikament allein.

An der Börse notierten die Bayer-Aktien zum Handelsbeginn im Minus, legten jedoch im weiteren Verlauf um ein halbes Prozent zu. Der Erfolg bei Eylea sowie der mögliche Markteintritt von Elinzanetant könnten dem Unternehmen dabei helfen, die auslaufenden Patente von Xarelto und Eylea aufzufangen.

