Bayer und BASF: BASF geht leer aus!

Als Bayer Mitte 2018 Monsanto übernahm, mussten Teile des Agrargeschäfts auf Drängen der Wettbewerbshüter an BASF übergeben werden. Der Chemiekonzern zahlte 7,4 Milliarden Euro, um weite Teile der Saatgutgeschäfte zu übernehmen. Allerdings störte man sich in Ludwigshafen offenbar an den laufenden Kosten. Die wurden nach Ansicht von BASF im Vorfeld nicht ausreichend offengelegt, weshalb das Unternehmen vor den Internationalen Schiedsgerichtshof… Hier weiterlesen