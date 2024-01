Bayer trotzt Asundexian-Debakel: Pharmachef beharrt auf Milliardenkampf

Pharma-Riese Bayer unter Druck: Nach Asundexian-Rückschlag stehen Unternehmensziele auf dem Prüfstand – Einblicke hinter die Kulissen.

Der Pharmakonzern Bayer musste kürzlich einen herben Rückschlag einstecken: Das vielversprechende Forschungsprojekt Asundexian entpuppte sich als Flop. Ein Gerinnungsmittel, das Spitzenumsätze von über fünf Milliarden Euro versprach, konnte nicht seine erhoffte Wirkung zeigen.

Die Standardtherapie erwies sich als effektiver, was zu einem Absturz des Aktienkurses führte. Die Zweifel an Bayers ehrgeizigem Ziel, bis 2030 jährlich zwischen 25 und 30 Milliarden Euro in der Pharmasparte umzusetzen, wuchsen.

Doch Pharmachef Stefan Oelrich gibt nicht auf. Trotz des Rückschlags beharrt er auf den ambitionierten Zielen für die Pharmasparte. Er betonte, dass Bayer genügend Potenzial in seiner Medikamenten-Pipeline hat.

Die skeptischen Analysten zweifelten schon vor dem Asundexian-Debakel an Bayers Umsatzzielen für die Pharmasparte. Doch Oelrich hält dagegen und ist zuversichtlich, dass die Erwartungen bis zum Ende des Jahrzehnts erfüllt werden.

Die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2022 zeigen jedoch, dass der Weg zu den anvisierten 25 bis 30 Milliarden Euro steinig ist. Der dringend benötigte Hoffnungsträger Xarelto, ein Gerinnungshemmer, und Eylea, ein Medikament gegen Augenerkrankungen, stehen vor Herausforderungen.

Die Patente laufen dieses Jahr aus, und Generikaunternehmen könnten den Markt betreten. Oelrich setzt auf höher dosiertes Eylea als Gegenmaßnahme, doch die möglichen Schmerzen für die Patienten könnten zu einem Hindernis werden.

Oelrich beschwichtigt mit Blick auf neue Produkte: Nubeqa gegen Prostatakrebs und Kerendia gegen chronische Nierenerkrankung sollen Spitzenumsätze von jeweils drei Milliarden Euro erreichen. Doch einige Analysten bleiben skeptisch, insbesondere bei Kerendia.

Ein potenzieller Trumpf im Ärmel für Bayer könnte das Mittel Elinzanetant gegen Wechseljahresbeschwerden sein, für das das Unternehmen Blockbuster-Potenzial sieht.

Obwohl die Zuversicht des Pharmachefs Oelrich stark bleibt, sind die Herausforderungen groß. Nach dem Asundexian-Desaster sind auch die Aktionäre skeptisch und Fondsmanager Markus Manns äußert Zweifel an der Stärke der Medikamenten-Pipeline. „Die Pipeline ist schwach - eigentlich müsste Bayer neue Mittel zukaufen", sagt er.

Die Plattformen für Gen- und Zelltherapien sowie Chemoproteomics bleiben bisher unberücksichtigt, aber sie könnten ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft sein.

Trotz der Rückschläge und Skepsis gibt Bayer nicht auf. Pharmachef Oelrich setzt weiterhin auf die Potenziale der Medikamenten-Pipeline und hofft auf Blockbuster-Erfolge.

Die kommenden Jahre werden entscheidend sein für Bayers Position auf dem Pharmamarkt. Es ist ein Kampf um Milliarden, der noch lange nicht entschieden ist.

