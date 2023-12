Bayer erzielt Erfolg: US-Glyphosat-Klage endet positiv nach langem Rechtskampf

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer erzielt inmitten einer Serie von Rückschlägen einen bedeutenden rechtlichen Erfolg in den USA, indem das Unternehmen einen umstrittenen Glyphosat-Rechtsstreit für sich entscheidet.

Nach einer Serie von Rückschlägen hat Bayer einen wichtigen Rechtsstreit in den USA über Glyphosat für sich entschieden. Ein Geschworenengericht in San Benito County, Kalifornien, erklärte, dass der Unkrautvernichter nicht für die Krankheit des Klägers verantwortlich sei. Dies verkündete der Pharma- und Agrarchemiekonzern am vergangenen Wochenende und betonte, dass dies der zehnte Sieg in den letzten 15 Prozessen sei. Bayer sieht sich bestärkt in seiner Strategie, Rechtsstreitigkeiten gerichtlich auszutragen.

Der im DAX notierte Konzern hatte in letzter Zeit nicht nur vor Gericht, sondern auch in der Entwicklung eines wichtigen Medikamentenkandidaten Rückschläge einstecken müssen. Erst vergangene Woche hatte eine US-Geschworenenjury im Bundesstaat Washington Bayer zu einer Schadensersatzzahlung von insgesamt 857 Millionen US-Dollar (785 Millionen Euro) verurteilt.

Der Konzern wurde für angebliche Gesundheitsfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB verantwortlich gemacht. Diese Entscheidung wird jedoch von Bayer angefochten, wie in anderen ähnlichen Fällen. Diese Rechtsstreitigkeiten rund um die PCB- und Glyphosat-Fälle sind ein Erbe der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto im Jahr 2018, die mehr als 60 Milliarden Dollar kostete. Die Beilegung dieser Streitigkeiten hat bereits Milliarden von Dollar gekostet. Die jüngsten Niederlagen sind eine zusätzliche Belastung für den erst im Juni 2023 ernannten Bayer-Vorstandsvorsitzenden Bill Anderson, der eine Trendwende im Unternehmen anstrebt.

Eine mögliche Aufspaltung des Konzerns wird ebenfalls diskutiert. Allerdings hat Bayer auch in seiner Pharma-Sparte negative Entwicklungen zu verkraften. In einem besonders bedeutsamen Fall musste die Studie zur Zulassung von Asundexian, einem potenziell milliardenschwer(en) Medikament, vorzeitig abgebrochen werden, was zu Umsatzverlusten führt.

Trotz dieser Herausforderungen ist die Aktie von Bayer im Jahr 2023 einer der am stärksten gebeutelten Werte im deutschen Leitindex DAX mit einem Kursverlust von rund einem Drittel. Die Aktien von Bayer haben aufgrund des Erfolgs in einem der Glyphosat-Prozesse in den USA am Mittwoch im Handel leicht an Wert gewonnen. Der Kurs stieg zuletzt um 1,94 Prozent auf 33,34 Euro an und zählt damit zu den stärksten Werten im DAX 40.

Trotzdem sollte nicht vergessen werden, dass Bayer in letzter Zeit mehrere Rückschläge, sowohl vor Gericht als auch bei der Pharmakonzerne, hinnehmen musste. Diese Entwicklungen haben zu einem Kurseinbruch geführt. In den letzten Wochen hat sich der Aktienkurs jedoch stabilisiert und liegt nun über 30 Euro.

Dennoch sind die Aktien von Bayer aktuell der drittschwächste Wert im DAX im Jahr 2023 mit einem Kursverlust von knapp 31 Prozent. Im Vergleich dazu hat der deutsche Leitindex einen Anstieg von gut 20 Prozent verzeichnet. Die Analysten sind sich aufgrund der Rückschläge beim Blutgerinnungshemmer Asundexian und der finanziellen Risiken durch die Glyphosat- und PCB-Prozesse, die beide Teil der Übernahme von Monsanto waren, uneinig über die Zukunft der Aktie von Bayer.

Einige Analysten sind vorsichtiger geworden und haben ihre Prognosen gesenkt, während andere optimistisch bleiben. Einige, wie Rajesh Kumar von der britischen Bank HSBC haben sogar ihr Kursziel von 38 auf 25 Euro gesenkt und die Bewertung der Aktien von "Hold" auf "Reduce" herabgestuft.

Andere wie Gunther Zechmann vom Analysehaus Bernstein Research, sind optimistischer und haben ein Kursziel von 59 Euro genannt, bei einem Urteil von "Outperform". Zechmann betrachtet den Kurseinbruch aufgrund der Nachrichten über Asundexian als übertrieben und glaubt, dass die Verluste nicht höher als3 Prozent sein sollten.

Die Probleme rund um Glyphosat sind für ihn jedoch eine größere Belastung, insbesondere nach den Verlusten vor Gericht in der Vergangenheit. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Richter die Entscheidung der Geschworenen in Bezug auf die Schadenersatzzahlungen beeinflussen werden. Dennoch hoffen einige, dass eine Einigung mit allen Beteiligten die Probleme endgültig lösen wird.

Nachricht im Orginal