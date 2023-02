Bayer, PayPal & Co.: Von aktivistischen Investoren profitieren

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Viele Anleger würden gerne wie die echten Profis investieren – und so geht das ganz einfach: Bei diesen Aktien sind aktuell aktivistische Investoren am Werk, welche in jedem Fall Wert für sich selbst und Aktionäre kreieren wollen.

Zu aktivistischen Investoren gehören zumeist Hedgefonds oder Privat Equity Unternehmen, welche sich einen Anteil an einem Unternehmen kaufen. Über die Stimmrechte versuchen sie dann, Veränderungen oder Aufspaltungen zu erreichen und so den Wert des Investments binnen weniger Monate stark zu steigern.

PayPal

Das ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.