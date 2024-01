Bayer PK Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die technische Analyse von Bayer-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für den 200-Tage-Zeitraum bei 47,68 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,24 EUR deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -26,09 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Bayer eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 35,46 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (-0,62 Prozent) und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Bayer basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Bayer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,59 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche einen Unterschied von -24,8 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt Bayer mit einer Unterperformance von 24,46 Prozent deutlich darunter und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite schneidet Bayer besser ab, da sie mit 5,94 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung dieser Ebene führt. Zudem wurden 3 Gut- und 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was insgesamt zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung für Bayer.