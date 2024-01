Bayer PK Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Bayer in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen starken Rückgang, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Häufigkeit der Beiträge zu Bayer deutet auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Vergleicht man die Performance von Bayer mit anderen Unternehmen aus dem Bereich "Gesundheitspflege", so liegt die Rendite mit -31,59 Prozent mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,79 Prozent verzeichnet, schneidet Bayer mit einer Abweichung von 23,8 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Auf der positiven Seite bietet die Aktie von Bayer Anlegern eine Dividendenrendite von 5,94 %, was 2,28 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 9,82 Punkten, was bedeutet, dass die Bayer-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Bayer weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bayer also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.