Bayer PK Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Bayer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 48,33 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 33,49 EUR, was einem Unterschied von -30,71 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs von 36,29 EUR liegt auch unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -7,72 Prozent entspricht. Daher wird die Bayer-Aktie auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In fundamentaler Hinsicht weist Bayer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" liegt das KGV von Bayer jedoch unter dem Durchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die Aktie in fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Bayer-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,59 Prozent erzielt, was 22,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Arzneimittel-Aktien beträgt -9,81 Prozent, wobei Bayer aktuell 21,77 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Bayer liegt bei 10,33, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

