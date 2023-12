Bayer PK Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Bayer ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten jedoch eher negative Themen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führte. Eine Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 4 positive Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Empfehlung für die Bayer-Aktie. Der RSI7 liegt bei 42,39 und der RSI25 bei 72,88, was eine schlechte Bewertung für diesen Zeitraum bedeutet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer bei 27,27 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 91,66. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine gute Bewertung aufweist.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Bayer eine Performance von -31,59 Prozent, während ähnliche Aktien in der Arzneimittel-Branche im Durchschnitt um 6,84 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -38,43 Prozent im Branchenvergleich und zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine neutrale Empfehlung basierend auf dem RSI und eine gute Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien für die Bayer-Aktie, während sie im Branchenvergleich eine schlechte Performance aufweist.