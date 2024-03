Bayer, DHL, Brenntag, Merck, Continental: DAX-Ausblick

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der DAX (WKN: 846900) hat eine weitere Rekordwoche hinter sich. Der Freitag war bereits der siebte Rekordtage in Serie. Dabei wurde erstmals die Marke von 17.800 Punkten durchbrochen. Unter dem Strich stand ein Wochengewinn von +1,81% auf 17.735 Punkte. Stößt die Rallye nun an ihre Grenzen?

Die Woche begann noch sehr verhalten, trotz eines weiteren Rekordhochs blieb der DAX am Montag ohne große Veränderungen. Am Dienstag zog der Markt deutlicher an und überwand erstmals die Marke von 17.500 Punkten. ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.