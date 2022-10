Bayer-Aktie: Das wären +100%!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment hat in den vergangenen sechs Monaten rund 25% an Wert verloren und hat am 29. September ein neues 6-Monats-Tief bei 47,27 Euro markiert. Aktuell kämpft die Bayer-Aktie mit der Kursmarke von 50 Euro. Das langfristige Bild: Im Fokus: Bayer-Aktie Auf Zehn-Jahres-Sicht weist die Bayer-Aktie einen Kursverlust von...