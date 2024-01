Bayer-Aktie: Deshalb sollten Sie hier vorsichtig sein...

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die Bayer-Aktie war mit einem Kursverlust von 30,4% der drittschwächste Dax-Wert im vergangenen Jahr. Dabei verlor der Chemie-Konzern alleine in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 32% an Wert - aktuell kämpft die Bayer-Aktie mit der Kursmarke von 35 Euro. Doch lohnt sich jetzt der Kauf? Im Fokus: Bayer-Aktie Anleger verloren mit Bayer-Aktien seit 2014 insgesamt -65,2% ihres...