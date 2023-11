Bayer-Aktie: Der perfekte Zeitpunkt für Schnäppchenjäger?!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Schock zum Wochenauftakt für Bayer-Aktionäre: Ihr Investment bricht um über 20% ein und fällt knapp bis an die Kursmarke von 30 Euro. Damit summiert sich der Kursverlust in der Drei-Monats-Betrachtung auf ganze 35%. Das aktuelle Kursniveau bedeutet für die Bayer-Aktie gleichzeitig den tiefsten Stand seit über zehn Jahren. Was ist passiert? Neben einer milliardenteuren juristischen...