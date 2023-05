Bayer-Aktie: Das neue Kursziel ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie hat auf Wochensicht rund 4% an Wert verloren, dabei gilt es zu beachten, dass die Dividende (2,40 Euro je Aktie) vom Kurs abgezogen wurde. In der 1-Jahres-Betrachtung müssen Bayer-Aktionäre per Saldo einen Kursverlust von circa 6% verbuchen und auch langfristig sieht das Bild für den Dax-Konzern nicht positiv aus. Denn: Im Fokus: Bayer-Aktie An der Börse verloren...