Bayer-Aktie: Wo bleibt die Kurswende?

Eines der beherrschenden Themen bei der Bayer-Aktie war in den letzten Jahren der Unkrautvernichter Glyphosat. Mit dem Kauf von Monsanto bürdete sich der Pharma-Riese hier endlose juristische Auseinandersetzungen auf. Immerhin konnten dabei zuletzt einige Erfolge erzielt werden. So mancher Analyst sieht darin Chancen und vor allem deutlich geringere Risiken. Entsprechend mangelt es derzeit auch nicht unbedingt an Kaufempfehlungen für die… Hier weiterlesen