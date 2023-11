Bayer-Aktie: Was ist denn jetzt schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Abwärts! So geht es nach dem massiven Kurseinbruch am 20.11. (-18%) heute erneut deutlich in den Keller - aktuell steht ein Kursverlust von knapp 4% auf der Kurstafel von Bayer. Als leicht negativ für den Kurs werteten Händler einen Medienbericht, wonach der übernommene US-Konzern Monsanto von einem US-Gericht zu einer Schadenersatzzahlung...