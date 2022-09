Bayer-Aktie: Was für eine Underperformance!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Nachdem die Bayer-Aktie nur haarscharf an einem neuen Jahrestief vorbeischrammte, konnte sich die Aktie des Pharma- und Chemieriesen heute leicht erholen. Was steckte hinter der Kurserholung? Und warum tut sich Bayer generell immer noch so schwer an der Börse? Ein Blockbuster-Medikament Die Antwort auf die erste Frage liegt im Augenheilmedikament Eylea. Diese hat in Japan die Zulassung für die Behandlung… Hier weiterlesen