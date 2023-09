Bayer-Aktie: Veränderungen sind im Gange!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Obgleich viele Unternehmen über erhöhte Energiekosten und übermäßige Bürokratie stöhnen, wodurch Investitionen in Deutschland reduziert werden, hält Bayer dagegen. Der Gigant gab am Mittwoch bekannt, dass 220 Millionen Euro für ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum für die Landwirtschaftsbranche in Monheim am Rhein bereitgestellt werden sollen.

Bayer selbst bezeichnet diese Ausgabe als die größte Investition dieser Art in Deutschland seit 40 Jahren. Erwartet wird der Bau eines fünfstöckigen Hauptgebäudes mit zugehörigen Büros, Laboren und ähnlichen Einrichtungen. Die nutzbare Fläche beträgt rund 28.000 Quadratmeter.

Bayers Pläne erzeugen bei Aktionären gemischte Gefühle

2026 soll das neue Zentrum seine Arbeit aufnehmen und bei den Aktionären herrscht vorsichtiger Optimismus vor. Die Aktien von Bayer konnten diese...