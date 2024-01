Bayer-Aktie: Spiel mit dem Feuer, oder Mega-Chance?

Bayer-Aktionäre brauchen zum Start in die neue Woche starke Nerven, denn ihr Investment rutscht um über 3% in den Keller auf ein neues 10-Jahres-Tief. Dabei ging es für die Bayer-Aktie in der Sechs-Monats-Betrachtung um rund 38% in den Keller, während auf Jahressicht per Saldo ein Kursverlust von 43% auf der Bayer-Kurstafel steht. Ein Schadensersatz-Urteil in historischer Höhe...