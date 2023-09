Bayer-Aktie: Kurzes Vergnügen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Letzte Woche zeigten sich die Investoren zunächst erfreut über die Ankündigung von Bayer, bedeutende Investitionen in Monheim zu tätigen, um vor allem den Agrarsektor zu stärken. Dieser hatte in den vergangenen Jahren hauptsächlich Sorgen bereitet. Doch diese positive Stimmung hielt leider nicht lange an.

Zum Montagmorgen hin konnte der Kurs der Bayer-Aktie auf beachtliche 51,13 Euro steigen. Jedoch setzte bereits hier wieder ein Verkauf ein und heute Morgen standen nur noch 50,53 Euro auf dem Ticker – etwa so viel wie vor dem vorsichtigen Aufschwung der letzten Tage. Mit anderen Worten: Eine plötzliche Kursrallye scheint nicht stattzufinden.

Bayer: Die Skepsis bleibt bestehen

Möglicherweise fehlen dafür einfach die entsprechenden Argumente. Neue Investitionen bieten zwar neue Möglichkeiten, sie ändern jedoch nichts an der...