Bayer-Aktie: Keine Einstellung der Roundup-Klage!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Dienstag einen Einspruch von Bayer gegen mehrere Klagen abgewiesen, in denen behauptet wurde, der Einsatz des Unkrautvernichters Roundup habe zu Krebs geführt. Die Ursache für Krebs? Die Richter ließen ein Urteil in Höhe von 25 Millionen Dollar zugunsten des in Kalifornien lebenden Edwin Hardeman aufrecht, der behauptet hatte, er sei an Krebs erkrankt,… Hier weiterlesen