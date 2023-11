Bayer-Aktie: Katastrophe – da ist das 10-Jahrestief!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Für die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) geht es am Mittwochmorgen rund -1% bergab. Der Kursverlust drückt das Papier des Leverkusener Chemie- und Pharmakonzerns zwischenzeitlich auf ein neues 10-Jahrestief. Was belastet die Bayer-Aktie so massiv?