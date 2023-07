Bayer-Aktie: Ist der Schock überwunden?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Gewinnwarnung, die Anfang Juli verkündet wurde, hatte erhebliche Auswirkungen auf die Bayer-Aktie. Der Kurs fiel deutlich und setzte damit den Abwärtstrend fort, der seit dem Hoch im April zu beobachten war. Trotz diverser Herausforderungen hat Bill Anderson, der neue CEO von Bayer, Pläne zur Verbesserung des Unternehmens vorgelegt und dürfte nun eine Bilanzbereinigung vornehmen. Die Investoren scheinen inzwischen wieder vertrauensvoller zu sein und blicken optimistisch in die Zukunft.

Besonders das Potenzial einer möglichen Trennung des Unternehmens in Pharmazie- und Agrargeschäft regt dabei die Vorstellungskraft an. Auf Chartebene konnte zumindest ein positives Signal festgestellt werden: In den letzten Handelstagen wurde die 50-Tage-Linie überschritten, welche bei einem Wert von 51,40 Euro liegt.

Analysten zeigen sich...