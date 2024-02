Bayer-Aktie: Ist der Boden endlich erreicht?

Die Bayer-Aktie fällt und fällt! Heute notiert die Aktie des Chemie-Spezialisten erneut im Minus und fällt damit zeitweise auf ein neues Zehn-Jahres-Tief. Dabei müssen Bayer-Aktionäre in den vergangenen sechs Monaten per Saldo einen Verlust in Höhe von 47% verbuchen, während auf Jahressicht sogar ein Minus von 54% auf der Bayer-Kurstafel steht. Und das langfristige Bild sieht...