Bayer-Aktie: Im Fadenkreuz!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Bayer AG-Aktie schloss den Donnerstag bei 47,81 EUR und befindet sich mit einem Minus von -3,2% auf einer scharfen Talfahrt vor dem Wochenende. Ein kritischer Punkt scheint die anhaltende Diskussion um das Totalherbizid Glyphosat zu sein, dessen Zulassung in der EU die Bayer AG gerne um weitere zehn Jahre verlängern würde. Kritiker wie Rita Triebskorn von der Universität Tübingen sehen eine solche Erneuerung als “wissenschaftlich unbegründet und vollkommen unangemessen” an. Währenddessen hält die EU-Kommission an ihrem Vorschlag fest, der am 13. Oktober zur Abstimmung steht.

Wissenschaftliche Kontroverse: Bayer AG-Aktie in der Schusslinie