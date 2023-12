Bayer-Aktie: Eine einmalige Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment hat in der 6-Monats-Betrachtung ganze 40% an Wert verloren und ist am 28.11.2023 auf ein neues Zehn-Jahres-Tief gefallen. Die Debatte um die künftige Konzernstruktur steht derzeit bei Bayer im Fokus. Unternehmensangaben von Anfang November zufolge befasst sich der Konzern derzeit mit verschiedenen Optionen:...